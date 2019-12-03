بوتين يشكر الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية على التعاون البناء

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع جان كلود يونكر، الذي أنهى عمله كرئيس للمفوضية الأوروبية، وشكره على تعاونه البناء.

موسكو - سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي التابع للكرملين، في بيان: "شكر فلاديمير بوتين محاوره على التفاعل البناء خلال الفترة الماضية والسنوات السابقة. وجرى الاتفاق على مواصلة الحفاظ على الاتصالات الشخصية".

وتولّى جان كلود يونكر، رئاسة المفوضية منذ العام 2014، حيث كان من المقرر أن يترك منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أن الاتحاد الأوروبي طلب منه تسيير أعمال المفوضية إلى حين انتهاء خليفته أورسولا فون دير لاين، من تشكيل طاقمها.

ودخل يونكر، عالم السياسة في ثمانينيات القرن الماضي، حينما تولّى منصب وزير الدولة للعمل والضمان الاجتماعي في موطنه لوكسمبورغ، وفي العام 1984 شغل منصب وزير العمل وشؤون الموازنة، وبعدها بخمس سنوات تولي منصب وزير العمل والمالية وممثل لوكسمبورغ في البنك الدولي، وفي منتصف التسعينيات أصبح رئيساً للوزراء في لوكسمبورغ خلفا لسلفه جاك سانتر الذي انتقل لرئاسة المفوضية الأوروبية، وفي شهر تموز/يوليو من العام 2014، صادق البرلمان الأوروبي على تعيين يونكر رئيسا للمفوضية الأوروبية.