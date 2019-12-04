روسيا تؤكد مواصلة السلطات الأمريكية رفضها إصدار تأشيرات دخول للمسؤولين الروس

أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية ترفض بشكل مستمر إصدار تأشيرات دخول للمسؤولين الروس، ما يعطل محادثات ذات أهمية.

جاء ذلك على خلفية رفض السلطات الأمريكية إصدار تأشيرات دخول لوفد وزارة الخزانة الروسية الذي كان من المفترض أن يصل إلى الولايات المتحدة في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فضلا عن عرقلة زيارة مدير إدارة العمل مع المغتربين في وزارة الخارجية الروسية أوليغ مالغينوف.

وقالت السفارة الروسية في بيان: "لا يزال على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في موسكو بيان منشور، يضع اللوم بـ"حرب التأشيرات" الدائرة على روسيا، علما أنه لا وجود لمثل هذه الهجمات الكاذبة. الأمريكيون مرة أخرى، كما هو الحال في العديد من المرات يقلبون كل شيء رأسا على عقب".

وأكدت السفارة في البيان، أن "السلطات الأمريكية تقيد بشكل مستمر حركة دخول المسؤولين الروس [برفضها إصدار تأشيرات دخول] وتعطل بذلك صيغ تفاوضية ذات أهمية".

يذكر أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات لـ 18 دبلوماسيا روسيا خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك أعضاء وفود العمل في اللجنتين الأولى والسادسة للجمعية، اللتين تناولتا مسألتي قضايا نزع السلاح وكذلك القضايا القانونية على التوالي.

وبدورها قدمت روسيا رسميا إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا إجرائيا يقتضي بنقل عمل هذه الهيئة من نيويورك إلى فيينا أو إلى جنيف، على خلفية سياسة إصدار التأشيرات غير الودية، التي تنتهجها الولايات المتحدة.