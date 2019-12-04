الأمن الروسي: موسكو وبكين تعززان التعاون في مجال الأمن الاستراتيجي

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي: "إن المهام الرئيسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية - الصينية واضحة بالنسبة لنا، وننوي مواصلة حوار شفاف وشامل حول مجموعة كاملة من القضايا الأمنية".

وقال باتروشيف خلال المشاورات الروسية الصينية حول الاستقرار الاستراتيجي في شنغهاي: "إن المسار نحو تعزيز العلاقات الثنائية يلبي مصالح تنمية روسيا والصين بالكامل"، ووفقا له، يمكن القول إن الشراكة بين موسكو وبكين تواصل في التطور على طريق صاعد بما يتفق تماما مع المصالح الرئيسية لدولنا".

وبدوره أشار عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيتشي، إلى أن البيان الروسي الصيني المشترك حول تطوير التعاون الاستراتيجي الموقع، في يونيو/حزيران من هذا العام، حدد التحديات الجديدة للتعاون بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية "جنبًا إلى جنب" في مجال الأمن الاستراتيجي. وفقا ليانغ جيتشي، في ظل ظروف عدم الاستقرار في الوضع الدولي الحالي، من المهم لموسكو وبكين تعزيز التعاون من أجل مواجهة التهديدات الخارجية والتدخل الخارجي بشكل مشترك.

وينص البيان الروسي الصيني المشترك حول تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي، تم توقيعه في 5 يونيو/حزيران 2019، في موسكو من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، على أن "أهداف التعاون الأمني ​​الروسي الصيني هي ضمان الأمن القومي للبلدين وخلق ظروف مواتية لتنميتهما المستدامة، ومواجهة فعالة لمختلف أنواع التحديات التقليدية والجديدة في مجال الأمن".