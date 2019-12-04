مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار في مدينة بيرم الروسية

أطلق أحد سكان مدينة بيرم الروسية، اليوم الأربعاء صباحا، النار من بندقية على المارة ما أدى إلى مقتل امرأة واصابة أحد المارة، كما أصيب أثناء عملية القبض عليه عنصر من الحرس الوطني الروسي.

موسكو- سبوتنيك. وذكر محقق في الشرطة للإعلام أن رجل يبلغ من العمر 50 عامًا قام بإطلاق النار على المارة وهو في حالة ثمالة وسكر.

وأضاف المحقق، قائلا: "خرج إلى الشارع حيث أصاب رجلاً بإطلاق النار وأصاب امرأة بجروح أدى إلى مقتلها على الفور.

وأكد المحقق، قائلا: "في الوقت الحاضر، تم اعتقال المشتبه به، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتحقيقية. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات".

وأوضحت إدارة التحقيقات أن "هناك فريق تحقيق يعمل تحت إشراف نائب رئيس قسم التحقيق دميتري أناشنكو، وموظفي الطب الشرعي"، مشيرة إلى أنه "لا تزال عمليات التفتيش في مكان الحادث باستخدام تكنولوجيا الطب الشرعي ذات التقنية العالية، بما في ذلك في شقة المشتبه فيه، مستمرة، ويتم تحديد فحوصات الطب الشرعي الضرورية، واستجواب الشهود، واتخاذ خطوات تحقيق أخرى لتحديد جميع ملابسات الحادث، وجمع وتوحيد قاعدة الأدلة. التحقيق الجنائي مستمر".

واتخذت سلطات التحقيق إجراءات جنائية بموجب المادة "القتل بدوافع الشغب" و"محاولة قتل شخصين بدوافع الشغب" و"الاعتداء على حياة رجال إنفاذ القانون" بحق المجرم.