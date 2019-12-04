موسكو تسخر من تخيلات كييف

وكشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو في تصريحات صحفية عن احتمال الاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي لاستعادة السيطرة الأوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس.

В Киеве хотят с помощью США вернуть Крым, а с помощью НАТО вернуть Донбасс. Возможно ли такое ? Правильный ответ - нет. США не помогут Украине вернуть Крым - нет ни сил, ни желания. И НАТО не поможет вернуть Донбасс - альянс даже пытаться не будет. Все это - киевские фантазии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 3, 2019

​وقال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، تعقيبا على تصريحات الرئيس الأوكراني ووزير خارجيته حول استعادة السلطة الأوكرانية السيطرة على القرم ودونباس بمساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، إن كل ذلك من نسج الخيال، إذ أن الولايات المتحدة لا تريد ولا تستطيع، كما يرى السيناتور بوشكوف، أن تساعد نظام الحكم الأوكراني على استعادة السيطرة على القرم، في حين لا يمكن أن يحاول حلف شمال الأطلسي أن يساعد نظام الحكم الأوكراني على استعادة دونباس.

وفقدت العاصمة الأوكرانية كييف السيطرة على القرم ودونباس بعد وقوع الانقلاب فيها في عام 2014، الذي دفع أهالي شبه جزيرة القرم لطلب استعادة الهوية الروسية والعودة إلى أحضان روسيا بينما دفع سكان منطقة دونباس لإعلان استقلالها عن كييف من خلال إقامة جمهوريتين شعبيتين في المنطقة.