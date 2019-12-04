كرسي فريد من نوعه بقيمة مليون دولار... فيديو

أغلى كرسي في العالم لا يمكن أن يسمى الأثاث بالمعنى المقبول عموما، إنه قطعة فنية فاخرة للفنان التشكيلي من مدينة سان بطرسبورغ الروسية أليكسي سيرغيينكو.

وقال سيرغيينكو إن العرش الزجاجي الذي يحتوي على مليون دولار أطلق عليه اسم "العرش النقدي X10" يحتوي على الأوراق المالية الحقيقية المؤلفة من 92 حزمة من الأوراق النقدية، مضيفا أن رجل الأعمال الروسي أليكسي ريباكوف قدم هذه الأموال.

ويعتقد الفنان الروسي أن هدف إبداع هذا العرش يكمن في تشجيع الناس على الثراء والإحساس بقوة المال. وعرض هذا العرش في أحد متاحف موسكو ويمكن للزوار الجلوس عليه والتقاط صور مقابل 600 روبل (زهاء 9 دولارات). وفقا لـ "RT".

ومن المتوقع إرسال هذه القطعة الفنية تحت الحراسة المشددة في جولة حول المناطق الروسية وتأجيرها مقابل مليون روبل في اليوم (زهاء 15 ألف دولار).