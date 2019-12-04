ألمانيا تطرد اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية

طردت الحكومة الألمانية اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب ما أفادت صحيفة "شبيغل" الألمانية، اليوم الأربعاء: "طردت ألمانيا اثنين من موظفي السفارة الروسية".

ووفقًا للصحيفة، فقد استدعت وزارة الخارجية الألمانية، صباح الأربعاء رسميًا السفير الروسي، سيرغي نيتشايف، حيث تم تبليغه بمذكرة شفهية.

وذكرت الصحيفة: "إن مكتب المدعي العام الألماني بدأ التحقيق في جريمة القتل.