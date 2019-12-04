روسيا ترد بالمثل على طرد دبلوماسيين اثنين من ألمانيا

أعلن نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، اليوم الأربعاء، أن بلاده سترد بالمثل على قيام السلطات الألمانية بإعلان موظفين اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين غير مرغوب بهما.

وقال كليموف لوكالة "سبوتنيك": "هناك قواعد دولية، لم نقم نحن باختراعها، تنص على الرد على طرد الدبلوماسيين بنفس العدد. لذلك، فلدى روسيا أساس للقيام بذلك".

وأوضح كليموف، أن الرد بالمثل يكون حال كان الموظفون المطرودون ضمن البعثة الدبلوماسية وليسوا موظفين تقنيين.

وأضاف كليموف: "هذا الحادث، بالطبع لا يضيف دعماً للعلاقات بين روسيا وألمانيا، وسيكون له أثر سلبي".

ووصف البيان أنه "من غير المقبول" إثارة سؤال بأن موظفي السفارة الروسية أو السلطات الروسية يمكن أن يكونوا متورطين في قتل شخص آخر".

وطردت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين.