بوتين يعلن أن خط "التيار التركي" سيعزز أمن الطاقة في البلقان

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن خط أنابيب الغاز "التيار التركي" سيعمل على تعزيز أمن الطاقة في منطقة البلقان.

سوتشي - سبوتنيك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع الرئيس الصربي: "لقد انضمت صربيا إلى بناء نظام نقل الغاز، وهو امتداد برّي لخط أنابيب الغاز "التيار التركي" في جنوب أوروبا. سيتم الانتهاء من مد الأنابيب في الأراضي الصربية خلال الأسابيع القادمة".

وقال بوتين: "نحن مقتنعون بأن تنفيذ مشاريع الطاقة الكبيرة سيساعد بشكل كبير في تعزيز أمن الطاقة ليس فقط لصربيا، بل لمنطقة البلقان بأكملها وأوروبا ككل".

وتابع بوتين: "أما بالنسبة لمشاركة صربيا المحتملة في عبور الغاز الروسي عبر التيار التركي. نعم، هذا ممكن".

وأشار بوتين إلى أن القسم الصربي لخط أنابيب الغاز من بلغاريا إلى المجر جاهز تقريبًا.