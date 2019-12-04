سفارة روسيا في برلين تعلق على قرار ألمانيا طرد دبلوماسيين منها

أعلن السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، اليوم الأربعاء، أن السفارة الروسية تشعر بخيبة أمل إزاء النهج الألماني فيما يتعلق بطرد اثنين من موظفي السفارة على خلفية مقتل مواطن جورجي يوم 23 آب/ أغسطس في برلين، وأنه لا يوجد دليل على تورط الهيئات الحكومية الروسية في الحادث.

برلين - سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة الروسية المنشور على موقعها:

"نؤكد إعلان الحكومة الألمانية اعتبار اثنين من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب بهما، بسبب مزاعم عدم توفير المساعدة الكافية من الجانب الروسي بالتحقيق في مقتل مواطن جورجي في وسط برلين يوم 23 آب/أغسطس، من هذا العام، وفق افتراض، بأنه تم على يد مواطن روسي. نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء هذا النهج من قبل الجانب الألماني".

وأضاف البيان: "لا يوجد أي دليل، على تورط الهيئات الحكومية الروسية في هذا الحادث. هذا تسييس للجريمة، والتحقيق فيها لم ينته بعد، وكذلك، فإن هذا يعد محاولة واضحة لاستباق نتائج التحقيق".



هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسي مضطر لتنفيذ مجموعة من إجراءات الرد على خلفية اعتبار اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين، غير مرغوب بهما.

وجاء في بيان الوزارة: "نعتبر تصريحات الجانب الألماني بشأن طرد اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين لا أساس له وغير ودي".

هذا وطردت الحكومة الألمانية في وقت سابق من اليوم، اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين.

ووفقًا لصحيفة "شبيغل" الألمانية، فقد استدعت وزارة الخارجية الألمانية، صباح اليوم، رسميًا السفير الروسي، سيرغي نيتشايف، حيث تم تبليغه بمذكرة شفهية. و دعت روسيا إلى التعاون مع مكتب المدعي العام في قضية القتل.

ووافق مكتب المدعي العام، اليوم 4 كانون الأول/ديسمبر 2019، على إجراء تحقيق في مقتل المواطن الجورجي الروسي، تورنيك ك، في برلين في 23 آب/أغسطس 2019. وهناك أدلة وافرة على أن جريمة قتل تورنيك ك، قد نفذت إما بناء على أوامر من الوكالات التابعة لروسيا أو الهيئات التابعة للجمهورية الشيشانية المستقلة داخل روسيا الاتحادية.

وأكدت النيابة العامة أن هناك "خلفية سياسة " في القضية، الأمر الذي تطلب مراجعة لنتائج التحقيق الذي أجراه سابقا مكتب المدعي العام في برلين.

