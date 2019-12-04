مجلس الفيدرالية الروسي يدعو أوروبا لتطوير نظام الأمن الخاص بها دون تدخل الولايات المتحدة

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الفيدرالية الروسي، فيكتور بونداريف، أنه قد حان الوقت لدول الاتحاد الأوروبي أن تعمل بنشاط على حل مسألة ضمان أمنها دون مشاركة الولايات المتحدة.

موسكو – سبوتنيك. وقال بونداريف للصحفيين "لقد حان الوقت لأن يعمل الأوروبيون بنشاط أكبر على مسألة ضمان أمنهم دون مشاركة من الولايات المتحدة، أصبحت رعاية الأمريكيين مرهقة بالنسبة لهم وغير موثوقة".

وأكد بونداريف أن واشنطن تعلن "التهديد الروسي" كمصدر رئيسي للخطر على أوروبا، وهو في الواقع غير موجود. "وفي ظل هذه الأجواء ينشرون بنيتهم الأساسية العسكرية وينقلون ترسانات الأسلحة وينشرون القوات في الدول الأوروبية، بينما لا يستطيع الأوروبيون السيطرة على كل هذه "الثروة"، وليس سراً أن جيوش دول الناتو تابعة للولايات المتحدة. يمكن في أية لحظة أن تستهدف أسلحتها الأوروبيين المضيافين الذين يسمحون لهم بالدخول".

هذا، وأعلن حلف الناتو في البيان الختامي لقمته التي انعقدت في إنجلترا، أنه منفتح للحوار، ولعلاقة بناءة مع روسيا عندما تسمح تصرفات روسيا بذلك. وفي الوقت نفسه، أكد الإعلان على أن الحلف مصمم على أن يظل نوويًا طالما توجد أسلحة نووية ويحمي مصالحه بمزيج مناسب من القدرات الدفاعية النووية والتقليدية والصاروخية.