لقاء يجمع نوفاك مع وزير الطاقة السعودي في فيينا

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطاقة الروسية أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يلتقي، اليوم الخميس، في فيينا مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "يعقد اجتماع بين وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان".

وقال نوفاك خلال الاجتماع: "نحن نقدر بشدة الحوار القائم ونحن واثقون من أننا بحاجة إلى مواصلة تعاوننا خاصة في مجال التنمية المتبادلة للطاقة والعلاقات الاقتصادية بين روسيا والسعودية".

وتستضيف فيينا، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج لدول "أوبك +"، ثم وزراء "أوبك"، ويليهم جميع المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج.