الخارجية الروسية: واشنطن تستعد لزيارة لافروف في الأيام المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه يجري العمل حاليا على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في العاشر من كانون الأول / ديسمبر المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" رداً على سؤال حول إمكانية زيارة الوزير إلى واشنطن، يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر، بأنه " يجري العمل على هذه الزيارة".

وكان لافروف قد التقى، نهاية الشهر المنصرم، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، المرشح لمنصب السفير الأمريكي في موسكو، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في مدينة ناغويا اليابانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه يرغب بالتطبيع مع روسيا، مشيراً إلى أن أسباب هذا التقارب أمر عقلاني.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وعدد من دول الغرب، تمر الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر من ربع قرن.