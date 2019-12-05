لوكاشينكو: روسيا وبيلاروس فشلتا في الاتفاق لإمدادات الغاز وهذا ليس خطأ مينسك

انتقض الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينو، حكومتا بيلاروس وروسيا الاتحادية، بسبب فشلهم في إبرام اتفاق لتوريد الغاز لعام 2020، مشيرا إلى أن هذا ليس خطأ مينسك.

ونقلت وكالة "بيلتا" عن الرئيس البيلاروسي، قوله، اليوم الخميس: "عن أي تكامل قادم يمكن أن نتحدث، إذا لم يكن لدينا اليوم اتفاق على توريد الغاز الطبيعي على الرغم من أننا اتفقنا على هذا منذ وقت طويل، وفشلت حكوماتنا في هذه الاتفاقيات، هذا ليس خطأ حكومة بيلاروس".

وأضاف لوكاشينكو: "لدينا عام جديد غدا، وليس لدينا اتفاق على حجم وأسعار إمدادات الغاز الطبيعي".

وجاء ذلك في تصريحاته حول التكامل الاقتصادي بين البلدين، وأوضح الرئيس البيلاروسي، اليوم الخميس: "العمل على برنامج العمل لتعميق التكامل داخل دولة الاتحاد ومجموعة من "خرائط الطريق"، وكذلك الاتفاقات بشأن القضايا الحساسة لكلا الجانبين، في المرحلة النهائية".