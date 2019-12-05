الخارجية الروسية توضح سبب طردها دبلوماسيا بلغاريا

أوضحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن طرد موسكو دبلوماسياً بلغاريا هو بمثابة رد مماثل بعد أن رفضت صوفيا منح ملحق عسكري روسي تأشيرة لدخول البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت موسكو إلى "مبدأ المعاملة بالمثل" وأمهلت السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كراستن مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد، وفقا للبروتوكول الدبلوماسي.

وفي 30 تشرين الأول /أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البلغارية رفض صوفيا منح تأشيرة دخول للملحق العسكري الروسي الجديد دون أن تذكر السبب.

وفي سياق متصل وعد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو بأن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل في العرف الدبلوماسي.