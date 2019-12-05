أكاديمية الأركان العامة الروسية تحتفل بذكرى تأسيسها الـ187

صرح رئيس الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية، الفريق أول فلاديمير زارودنيتسكي، اليوم الخميس، بأن الأكاديمية تتطور باستمرار للاستجابة للتحديات والتهديدات الحديثة.

موسكو - سبوتنيك. وقال زارودنيتسكي، في يوم التأسيس الـ187 للأكاديمية، وخلال مراسم تكريم إيقونة رئيس الملائكة ميخائيل، الذي يعتبر راعياً للأكاديمية: "إنها تتطور، واليوم تشمل 13 قسماً (كرسيا) وأربع كليات. نولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير العلوم العسكرية. في السنوات الأخيرة، انضم إليها (الكلية) مركز الدراسات الاستراتيجية العسكرية ومعهد إدارة دفاع الدولة والمعهد العسكري للتاريخ".

ولفت الفريق أول إلى أنه حالياً يجري في الأكاديمية العمل على مواصلة تطوير المجمع التاريخي العسكري، مشيرا: "في وقت قريب جدا سنعرض التطورات الأولى".

وفي سياق متصل لفت زارودنيتسكي إلى الإسهام الكبير للأكاديمية في تدريب الضباط لكل من الجيش الروسي وجيوش الدول الصديقة.

وقال بهذا الخصوص: "حتى وقت قريب، درس معنا 100 أجنبي. لقد خططنا هذا العام لتدريب 180 شخصًا من 28 دولة، خلال فترة عملنا، قمنا بتدريب أكثر من 5 آلاف متخصص أجنبي".

وتأسست أكاديمية الأركان العامة في سان بطرسبورغ في عام 1832، بأمر من الإمبراطور نيكولاي الأول، وكان الغرض منها "تعليم الضباط للخدمة في الأركان العامة" و"نشر المعرفة العسكرية بشكل أكبر" وهي واحدة من أقدم المؤسسات التعليمية العسكرية الروسية، حيث يخضع للتدريب وإعادة التدريب والتدريب المتقدم فيها، كبار قادة وكبار ضباط القوات المسلحة وممثلو الوزارات والإدارات الروسية، فضلاً عن الأفراد العسكريين من الدول الأجنبية.