روسيا توقف العمل بمنشأة فوردو النووية الإيرانية... وتكشف عن السبب

أعلنت شركة "TVEL" الروسية للوقود النووي وهي شركة تابعة لشركة "روس أتوم" النووية، اليوم الخميس، أنها علقت مشروعًا لإعادة استخدام الأنشطة في محطة فوردو النووية الإيرانية بسبب بدء تخصيب اليورانيوم في المنشأة.

موسكو – سبوتنيك . ويعمل إخصائيو TVEL ، وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، على مشروع لتعديل سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي للغاز في مصنع Fordow لتمكين إنتاج نظائر التيلريوم المستقرة (غير المشعة) للأغراض الطبية منذ عام 2017.

في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وكجزء من المرحلة التالية من تخفيض إيران لالتزاماتها الطوعية بموجب JCPOA ، تم ضخ سداسي فلوريد اليورانيوم في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي للغاز في منشأة Fordow ، التي توجد في نفس القاعة وقالت TVEL في بيان "سيتم تحويلها إلى إنتاج نظائر طبية مستقرة".

وأكدت الشركة الروسية أن "هذا يجعل من المستحيل من الناحية التكنولوجية مواصلة تنفيذ مشروع TVEL لتعديل سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي للغاز في منشأة فوردو لإنتاج نظائر طبية مستقرة".

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقريرا عن النشاط النووي الإيراني في الفترة الأخيرة، قالت فيه إن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة.