لافروف: موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن ولكنها سترد على الخطوات العدائية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لكن بلاده سترد على خطوات واشنطن العدائية.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي خلال لقاء مع وكالة "أسكانيوس" الإيطالية: "من المؤكد أن روسيا لا تسعى إلى خلق صعوبات جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة. على العكس من ذلك، فإننا نقترح منذ فترة طويلة على الشركاء الأمريكيين بناء تعاون مستقر يمكن التنبؤ به بشأن جميع القضايا".

وأشار لافروف إلى أن "روسيا تعتزم التصرف ببرغماتية على أي خطوات غير ودية، ولكنها ستظل مستعدة لإعادة الحوار مع واشنطن على أساس بنّاء، وللبحث المشترك عن طرق لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية".

وختم لافروف: "الاستقرار الثنائي قد يكون مفيداً لنا وللأمريكيين، وللمجتمع الدولي بأكمله، وقد يفتح الإمكانيات لاستخدام الأفق الكبير للتعاون في مجالات مختلفة. من المواضيع التي لها الأولوية ضمان الاستقرار الاستراتيجي، مكافحة الإرهاب الدولي التحديات الخطيرة الأخرى".