لافروف يبحث مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية الاستعدادات لقمة النورماندي

أعلنت وزارة الخارجية الأوروبية في بيان أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل الاستعدادات لقمة نورمان.

وجاء في بيان الوزارة: "رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وناقشوا خلال اللقاء الوضع في أوكرانيا والاستعدادات للمفاوضات في صيغة النورماندي التي ستعقد في باريس في 9 ديسمبر."

في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن العمل جار من أجل عقد لقاء منفصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في العاصمة الفرنسية باريس، خلال قمة "نورماندي".

ومن المقرر عقد قمة "النورماندي" في التاسع من كانون الأول / ديسمبر في الشانزليزيه بحضور كل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية الاتحادية أنغيلا ميركل.

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.