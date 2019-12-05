بوتين: فقط باريس ردت على مقترح وقف نشر الصواريخ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ماكرون هو الوحيد الذي رد على اقتراح وقف نشر الصواريخ، مؤكدا أن الأمر يجبر روسيا الاتحادية على اتخاذ تدابير للحماية.

وقال بوتين خلال اجتماع بشأن القضايا العسكرية "كما تعلمون، لقد أعلنا وقفا أحاديا عن نشر مثل هذه الصواريخ (متوسطة وقصيرة المدى)، ودعونا زملاءنا في أوروبا والولايات المتحدة إلى الانضمام إليها. بينما أجابنا رئيس الجمهورية الفرنسية (إيمانويل) ماكرون فقط ، لم يكن هناك رد فعل من الشركاء الآخرين".

وأضاف بوتين "هذا الأمر يجبرنا على اتخاذ تدابير لمواجهة هذه التهديدات".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح من قبل وقفًا لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى؛ وقد أرسل اقتراحه إلى الدول الرئيسية في أوروبا وآسيا وإلى مختلف المنظمات الدولية.

بعد ذلك، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ماكرون استجاب لرسالة الزعيم الروسي بشأن عدم نشر الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى في أوروبا وأعرب عن استعداده للحوار حول هذا الموضوع. وقال ماكرون نفسه خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن باريس لم تقبل اقتراح روسيا بوقف نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا. وقال حلف شمال الأطلسي إن الاقتراح بوقف اختياري "ليس له مصداقية لأنه يتجاهل الواقع على الأرض".