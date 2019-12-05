ما سر "الحقيبة النووية" التي تلازم الرئيس بوتين... فيديو

وقال مقدم البرامج أليكسي إيغوروف الشهير: "إن زر الإطلاق في هذه الحقيبة يكون لونه أبيض وليس أحمر، يحملها بشكل دائم ضابط ملازم للرئيس الروسي، وتحتوي هذه الحقيبة على مفتاح هو عبارة عن كرت ذاكرة"؛ للمشاهدة اضغط هنا.

وعرضت هذه الحقيبة على التلفاز للمرة الأولى، وامتنع إيغوروف عن ذكر تفاصيل أكثر عنها، مشيراً أنه سيعرض يوم الأحد في مقر إدارة القيادة المركزية لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الذي مقرها تحت الأرض، ومنه يتم توجيه الترسانة النووية للبلاد، بالإضافة إلى عرض تحميل الصواريخ النووية على منصات الإطلاق لأول مرة أيضا.