سيناتور أمريكي: نواب الحزبين يدعمون تمديد معاهدة "ستارت-3" مع روسيا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إنغل، اليوم الجمعة، إن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس يدعمون تمديد المعاهدة مع روسيا بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت – 3".

واشنطن- سبوتنيك. وأوضح إنغل، لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الصدد: "أعتقد أنه موجود [الدعم من الحزبين في الكونغرس الأمريكي]. وبشكل مؤكد من الديمقراطيين، وهذا يتوافق والمنطق السليم".

وأشار إلى أن أعضاء الكونغرس يخططون لاتخاذ خطوات لإبقاء هذه القضية في دائرة الضوء في الولايات المتحدة، مضيفا: "يمكننا أن نعقد جلسات استماع... يمكننا أن نصرح بتصريحات عامة، والتي سأفعلها، مثل الآخرين. سأثير هذه القضية حتى لا تنسى، ولكي تبقى مرئية، ويعرف الناس مدى أهميتها".

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن تمديد هذه المعاهد ستفيد "دول العالم بأسره".

ووجد إنغل صعوبة بالإجابة عن سبب عدم إبداء إدارة دونالد ترامب موقفها من هذه المعاهدة، حيث قال: "ليس لدي إجابة على ذلك. ربما لا يريدون تمديدها ... حقيقةً لا أعلم".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، استعداد بلاده لتمديد معاهدة "ستارت-3" دون شروط مسبقة، وذلك قبل نهاية العام.

وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة "ستارت -3 " بين موسكو وواشنطن، تنتهي في فبراير/ شباط عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كانت ستعمل على تمديدها، فيما صرحت روسيا بأنها مستعدة لبحث هذا الأمر.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي السابق، جون بولتون، أكد أنه من غير المرجح تمديد معاهدة "ستارت -3 " بذريعة وجود عيوب فيها، فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته بالتوصل إلى اتفاق نووي ثلاثي جديد، يضم روسيا والصين والولايات المتحدة، إلا أن بكين رفضت هذه الفكرة جملة وتفصيلا.