روسيا... إظهار "الحقيبة النووية" مفتوحة

و"الحقيبة النووية" تحتوي على مفاتيح التحكم في الأسلحة النووية، وتنقل أوامر صاحبها بخصوص استخدام الأسلحة النووية إلى القوات المسلحة.

ومن أهم مفاتيح "الحقيبة النووية" مفتاح "إطلاق"، والضغط عليه يعني إصدار الأمر بإطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية.

ولا يمكن فتح "الحقيبة النووية"، التي يحملها ضابط يرافق رئيس الدولة بصفة مستمرة، إلا لمَن يملك الفلاش كارت المناسب.

وتوجد "الحقيبة النووية" في حوزة رئيس الدولة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

ونوه مقدم البرنامج على قناة "زفيزدا" إلى أنها المرة الأولى التي يسمح فيها للتلفزيون بعرض "الحقيبة النووية" مفتوحة.