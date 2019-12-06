تسجيل
13:16 06 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    علم روسيا في سماء أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 15 أكتوبر 2019

    روسيا تشارك بنشاط في اتفاقية مكافحة الفساد في أبو ظبي

    © REUTERS / OLESYA ASTAKHOVA
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104315/12/1043151242.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/201912061043633259-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A/

    أعلن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون الدولي لمكافحة الفساد، أندريه أفتيسيان، اليوم الجمعة، أن روسيا ستشارك "بنشاط" في مؤتمر الدول المشاركة في اتفاقية مكافحة الفساد، والذي سيعقد في كانون الأول/ ديسمبر في أبو ظبي.

    موسكو - سبوتنيك. وقال أفتيسيان، في مؤتمر صحفي نظمته المجموعة الإعلامية "روسيا – سيغودنيا"، بهذا الصدد: "كانت روسيا واحدة من أولى الدول المنضمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولعبت دائماً أكثر الأدوار نشاطًا في التعاون الدولي لمكافحة الفساد، الذي يعطي، بدوره، قوة دفع قوية لتطوير تشريعاتنا الوطنية".

    رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خلال مراسم وضع أكاليل الزهور أمام نصب الحرية في ريغا، لاتفيا 16 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Sergey Melkonov
    بومبيو يشيد بجهود زيلينسكي في مكافحة الفساد
    وأضاف: "وللحديث عن هذا العام، أود أن أشير إلى مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي سيعقد في أبو ظبي منتصف ديسمبر من هذا العام، وتشارك روسيا بنشاط في إعداده. سنعقد عدة فعاليات خاصة على هامش المؤتمر، يكون أحدها معرضاً لملصقات مكافحة الفساد، وستقام أيضاً نشاطات ينظمها مكتب المدعي العام".

    وتابع بالقول: "نحن نشارك بنشاط في تطوير قرار هذا المؤتمر حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالأنشطة الدولية لمكافحة الفساد، وهي: "إعادة الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية نتيجة لجرائم الفساد، وتعزيز التعاون الدولي، ومكافحة الفساد في الرياضة، وتطوير أداة علمية لقياس (تحديد) الفساد، وما إلى ذلك".

    كما نوه الدبلوماسي الروسي،  إلى أنه من خلال مجموعة العشرين هذا العام اعتمدت العديد من الوثائق الجديدة المهمة والتي تعزز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وخاصة ما يسمى بالمبادئ الرفيعة المستوى للحماية الفعالة للأشخاص الذين يبلغون عن جرائم الفساد.

    وأشار المبعوث الروسي إلى أن اليوم الدولي لمكافحة الفساد يحتفل به كل عام في التاسع من ديسمبر، حيث إنه في هذا اليوم من عام 2003،  طرحت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للتوقيع من قبل المشاركين، 186 دولة، وهي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريباً.

    واختتم قائلا: "إن المسؤولية الرئيسية عن مكافحة الفساد تقع على عاتق سلطات الدول المعنية، ويتم تنفيذ العمل الرئيسي على المستوى الوطني، لكن التعاون الدولي يسمح بإثراء الممارسة الوطنية ووضع معايير مشتركة جديدة. والعامل المهم هو أن الفساد عابر للحدود، ولا يمكن شن حرب فعالة ضده إلا من خلال حسن النية والتعاون الوثيق بين جميع البلدان المعنية".

    يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في وقت سابق من العام الجاري، أن الهيئات الأمنية الروسية فتحت 405 تحقيقات جنائية في قضايا مكافحة الفساد، وحوالي 7000 تحقيق جنائي تم فتحها من قبل أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، وفقا لمواد "جهاز الأمن الفدرالي الروسي".

    انظر أيضا:

    لماذا أصبحت الدول التي تشتري سلاحا من روسيا لا تكترث للعقوبات الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشجار البتولا في المياه الزرقاء بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية رقم 5 في نوفوسيبيرسك
    أفضل صور المناظر الطبيعية من "سبوتنيك" لعام 2019
    السجناء الأمريكيون يصنعون أجزاء صواريخ نوماهوك
    السجناء الأمريكيون يصنعون أجزاء صواريخ "توماهوك"
    إنفوجرافيك - مروحية النقل العسكري مي-38تي
    مروحية النقل العسكري "مي-38تي"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك