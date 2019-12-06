سفارة دولة قطر في موسكو تنظم مسابقة اللغة العربية

تنظم سفارة دولة قطر في روسيا الاتحادية مسابقة اللغة العربية بدورتها الثانية في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في العاصمة موسكو.

وتقام المسابقة بحضور طلاب جامعات روسية، مختصة بتدريب المستشرقين، من عدة مدن: موسكو، سانت بطرسبورغ، غروزني، قازان، محج قلعة، وأوفا.

وتجري على ثلاث مراحل: مرحلة الاختيار، مرحلة التصفيات والمرحلة النهائية. وتتضمن هذه المراحل: إلقاء الشعر، سرد القصص والإجابة عن أسئلة عن دولة قطر.

وفي نهاية المسابقة، التي ستقام في جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو، سيقام حفل لتوزيع الجوائز للفائزين. وتتيح الجائزة الرئيسية، للفائز بها، الحصول على دورة دراسية لعام كامل في جامعة قطر.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الشباب الروسي الذي يدرس اللغة العربية للتعرف عن قرب على تاريخ وثقافة الدول العربية.