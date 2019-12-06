موسكو: سنرد بالمثل على أي انتشار صاروخي أمريكي جديد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا لن تتردد في الرد على أي انتشار صاروخي جديد من جانب الولايات المتحدة.

نقلت وكالة "رويترز" عن لافروف في مؤتمر صحفي في روما مع نظيره الإيطالي من خلال مترجم إيطالي قوله: "سنرد بالمثل، كل خطوة سيكون لها رد فعل من جانب روسيا".

واقترحت روسيا تعليق نشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا بعدما انتهت معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي تحظر نشر تلك الصواريخ، رسميا في أغسطس/ آب الماضي.