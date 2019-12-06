وزير الخارجية الروسي يرد على "شائعات وجود مرتزقة روس في ليبيا"

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المعلومات حول وجود "مرتزقة روس" في ليبيا بأنها شائعات.

روما - سبوتنيك. وقال لافروف خلال مؤتمر حوار المتوسط الخامس في روما: "فيما يخص الشائعات التي يتحدث عنها زملاؤنا الأمريكان... فإن الجميع يعلمون، من يدعم عمليا الأطراف المتقاتلة في ليبيا، ودعونا لا ننسى ذلك، من الأفضل حاليا عدم الركض وراء الضجة، بل الأفضل أن نكون عمليين، ومن المهم العودة لاتفاقيات أبو ظبي وننفذها".

تأتي تصريحات لافروف، بعدما قال رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري، إن حكومة الوفاق ستزور روسيا بعد جمع كل الأدلة عما قال إنه "تورط مرتزقة روس في العداون على العاصمة طرابلس".

وأضاف المشري في لقاء مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أنهم وثقوا ما بين 600 و800 مرتزق روسي يقاتلون إلى جانب حفتر، مشيرا إلى أن العمل جار على جمع أسمائهم في قائمة لتقديمها إلى موسكو.

وزعم المشري أن قوات الوفاق عثرت على هواتف محمولة واعترضت اتصالات وصادرت ممتلكات شخصية تعود لـ"مرتزقة روس"، وقال إن بيانات الرحلات تظهر تواريخ وأسماء هؤلاء الذين ينتقلون من سوريا إلى مصر ثم إلى الأردن قبل أن يتوجهوا إلى بنغازي.

وكان وزير الخارجية الروسي أكد أن روسيا لا تنحاز إلى أي من أطراف الصراع في ليبيا، وتضع مصالح الليبيين في المقدمة.

وتعاني ليبيا منذ 2014 انقساما بين فصائل عسكرية وسياسية في العاصمة وفي شرق البلاد بطرابلس وقوات الجيش التي يقودها خليفة حفتر مقرها في شرق ليبيا.

ويسيطر حفتر على معظم حقول ومنشآت النفط في البلاد لكن العائدات النفطية تخضع لهيمنة البنك المركزي في طرابلس. وتخوض الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومتين معارك على مشارف العاصمة طرابلس.