روسيا... كشف عدد طلعات مقاتلة الجيل الخامس "الحقيقية"

تواصل روسيا اختبار المحرك الذي تمت صناعته من أجل مقاتلة الجيل الخامس "سو-57".

وكشف أناتولي سيرديوكوف، مسؤول الصناعة الجوية في شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع التكنولوجيا الحديثة في روسيا، للصحفيين أن الطائرة التجريبية المزودة بالمحرك الجديد قامت بـ16 طلعة جوية حتى الآن.

وبدأت روسيا تختبر المحرك الجديد الخاص بمقاتلة الجيل الخامس منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.

ويشار إلى أن المحرك الجديد الذي يسميه الخبراء "محرك المرحلة الثانية" سيعزز إمكانيات طائرة "سو-57" إلى حد كبير، وعلى الأخص القدرة على المناورة والطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت.

والآن تستخدم طائرات "سو-57" التي تستعد لدخول الخدمة العسكرية الفعلية، محرك المرحلة الأولى "أ إل-41إف1". وتستخدم مقاتلات "سو-35" أيضا هذا المحرك.