بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا مستجدات الملف الإيراني والسوري

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا الملف الإيراني والأوضاع في سوريا، ومواصلة منع الاحتكاك بين الجيش الروسي والجيش السوري.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو اليوم السبت "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه الملف الإيراني والأوضاع في سوريا والاحتياجات الأمنية الإسرائيلية ومواصلة منع الاحتكاك بين جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الجيش الروسي".

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو روسيا في كانون الثاني/يناير 2020.

وآخر زيارة لنتنياهو إلى روسيا جرت في شباط/فبراير الماضي، وهي الزيارة التي ذكرت في أعقابها مصادر دبلوماسية أن روسيا وإسرائيل تعملان على تحديد وتوثيق آليات وإجراءات تجنب الاحتكاك والحوادث خلال العمليات في سوريا.