روسيا وبيلاروس لم يتوصلا لاتفاق حول 8 خرائط طريق للتكامل

أكد سفير جمهورية بيلاروس في موسكو، فلاديمير سيماشكو، أن الجانبين الروسي والبيلاروسي توصلا الى اتفاقيات حول "خرائط طريق التكامل" في مجال الطاقة، والجمارك، إلا أنه لم يتم الاتفاق حول 8 قضايا.

وقال السفير البيلاروسي: "لا تزال 8 خرائط طريق لم يتم الاتفاق عليها بعد".

يذكر أن روسيا وبيلاروس قررتا في أواخر عام 2018 تشكيل مجموعة عمل حكومية لتسوية القضايا الإشكالية وتطوير التكامل، إلى ذلك، أعلنت بيلاروس أنها تترقب من روسيا مقترحات تحدد سبعة أو ثمانية محاور للتعاون، ليجري فيها العمل على تعميق التكامل.

ووقعت روسيا وبيلاروس، يوم 2 نيسان/أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك. وفي كانون الثاني/يناير عام 2000 ، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد - روسيا وبيلاروس"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.

ومنذ عام 1997 تحتفل روسيا وبيلاروس، يوم 2 نيسان/أبريل في كل عام، بيوم اتحاد الشعبين الروسي والبيلاروسي.