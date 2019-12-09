روسيا تختبر روبوتا للتخلص من النفايات المشعة

أعلن مطور المشروع المدير التنفيذي لشركة "أندرويدنايا تيخنيكا"، يفغيني دودوروف، أنه سيتم اختبار الروبوت الجديد المجسم، الذي سيتم استخدامه للتخلص من النفايات في الأخاديد المشعة، في روسيا في بداية العام المقبل.

ووفقا له، سيتم تعليق الروبوت على سهم خاص، وسيتم التحكم فيه بمساعدة بدلة رئيسية، والتي في وضع النسخ سوف تنقل الحركة إلى الروبوت من المشغل. تم اختبار نظام التحكم هذا مسبقًا على الروبوت فيودو، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

كما أشار دودوروف إلى أنه في المستقبل سيكون الروبوت قادرًا على العمل بشكل مستقل.

وأكد المدير التنفيذي أنه سيتم استخدام الروبوت في الأخاديد المشعة حيث يتم تجميع النفايات ذات الإشعاع المنخفض، أي في المخازن التي يتم فيها التخلص من "الورق والخشب وأنابيب المختبر". وباستخدام الروبوت سيتم فرز النفايات ومعالجتها وحرقها.