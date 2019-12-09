وزير الدفاع الروسي يوجه بزيادة السفن الحربية المزودة بصواريخ مجنحة

أوعز وزير الدفاع الروسي بزيادة عدد السفن القتالية المزودة بالصواريخ المجنحة من طرازي "كاليبر" و"تسيركون".

موسكو - سبوتنيك. وقال سيرغي شويغو: "من الضروري زيادة عدد السفن القادرة على تنفيذ ضربات طويلة المدى، بما فيها تلك المزودة بصواريخ "كاليبر" وصواريخ "تسيركون" الخارقة للصوت".

يذكر أن الجيشين المصري والروسي أنهيا التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة"، السبت الماضي، والذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة في البحر المتوسط.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، في بيان اليوم السبت: "في إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة اختتمت اليوم فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك "جسر الصداقة 2019" بنطاق الأسطول الشمالي في مسرح عمليات البحر المتوسط، والذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة في مسرح عمليات البحر المتوسط".

وشهد المرحلة الختامية للتدريب كل من نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي وقائد الأسطول الشمالي (المصري).