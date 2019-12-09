"مكافحة المنشطات" تمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الأوليمبياد 4 سنوات

موسكو- سبوتنيك وأعلنت نائب مدير عام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، مارغارينا باخنوتسكايا، أن "وادا" قررت منع روسيا من تنظيم منافسات دولية كبرى لمدة 4 سنوات أو الترشح لتنظيمها.

وأشارت باخنوتسكايا، في تصريحات لوكالة " سبوتنيك "، أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اتخذت القرار بإجماع الآراء اليوم في مدينة لوزان بسويسرا.

من جهته، قال نائب رئيس البرلمان الروسي، اليوم الاثنين، إن قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ضربة للرياضة الروسية وأنه على السلطات الروسية أن ترد على ذلك.

وذكر نائب رئيس البرلمان الروسي، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الروسي، إيغور ليبيديف، أن قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية لمدة 4 سنوات ما يعتبر ضربة قاسية للرياضة الروسية.

وأضاف ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك"، "إنها ضربة قوية للرياضة الروسية. في رأيي، هناك حاجة لرد فعل صارم من قبل السلطات الروسية، ومن قبل الرئيس، لأن من ضمن صلاحياته تنظيم في هذا المجال في روسيا".