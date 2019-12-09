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    أسلحة روسية

    10 شركات روسية تدخل ضمن أكبر الشركات المصنعة للأسلحة في العالم لعام 2018

    © Sputnik . Alexey Filippov
    روسيا
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    دخلت عشر شركات من المجمع الصناعي الدفاعي الروسي ضمن أفضل 100 مصنع للأسلحة في العالم لعام 2018، وفقا لترتيب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

    موسكو - سبوتنيك. دخلت 10 شركات من المجمع الصناعي الدفاعي الروسي، ضمن أفضل 100 مصنع للأسلحة في العالم لعام 2018، وفقا لترتيب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

    جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي
    © Photo / Foreign Intelligence Service of the Russian Federation
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    وكانت الشركة الروسية الأقرب في قائمة الريادة، والتي حلت في المرتبة التاسعة في الترتيب، هي شركة "ألماز-أنتي" القابضة لصناعة وسائل الدفاع الجوي والفضائي، بينما حلت في المرتبة الـ15 "شركة الطائرات المتحدة"، وفي المرتبة الـ18 "الشركة المتحدة لبناء السفن".

    بينما حصلت على الترتيب الـ26 شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية"، وحلت شركة "المحركات المتحدة" في المرتبة الـ33، و"المجمعات عالية الدقة" احتلت المرتبة الـ40.

    وفي المرتبة الـ45 من القمة، حلت شركة "روس إلكترونيك"، وفي المركز 52 – شركة ["فيرتولوتي روسيي" - مروحيات روسيا]، والمركز 53 - شركة "تقنيات الراديو الإلكترونية"، وكانت شركة "أورال فاغون زافود" حلت على الترتيب الأقل بين الشركات الروسية في هذا التصنيف، إذ احتلت الشركة المرتبة 64 ، مرتفعة بأربع نقاط عن العام 2017.

    وغابت الشركات الصينية هذه المرة عن قائمة أفضل 100 شركة.

    وفي عام 2017، دخلت شركة روسية لأول مرة في العشر الأوائل من أكبر الشركات الصناعية العسكرية في العالم في الترتيب، وجاءت روسيا كثاني أكبر منتج للأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة، لتكسر هيمنة بريطانيا في هذا الترتيب منذ 2002.

    يذكر أن شركة "ألماز-انتي" هي اتحاد شركات مساهمة روسية للصناعات العسكرية، تكونت نتيجة انضمام شركة أنتي ومجموعة ألماز بالتجمع مع المؤسسات العسكرية الوطنية، خاصة مطوري أنظمة الدفاع الجوي، وصممت صواريخ الدفاع الجوي ذات المدى المتوسط والبعيد من طراز "إس-400 تريومف".

    ويشار إلى أن قاعدة البيانات الخاصة بالصناعة العسكرية أنشئت في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في عام 1989، وتحتوي على بيانات مالية وفرص توظيف في الشركات العالمية العاملة في الإنتاج العسكري، ومنذ العام 2002، بدأت شركات من روسيا في الدخول ضمن الإحصاءات.

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