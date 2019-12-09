لجنة مجلس الدوما: قرار"وادا" غير لائق وسيترتب عليه الكثير من الصعوبات

صرحت سفيتلانا جوروفا، النائب الأ لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، اليوم الإثنين، بأنه من غير المحتمل إلغاء بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، وكذلك الألعاب الجامعية الصيفية التي ستقام في روسيا، مشيرة إلى الصعوبات المترتبة على إلغاء تنظيم هذه الأحداث.

وأضافت البرلمانية الروسية: "بحسب معرفتي، فقد سددت بلادنا جميع المدفوعات المستحقة، وجميع الاتفاقيات المبرمة لها قوة قانونية".

موسكو - سبوتنيك. وقالت جوروفا خلال لقاء صحفي: "عموما، أعتقد أنه من الصعب حقا، التراجع في هذا الوضع، وكذلك أيضا من ناحية استضافة الألعاب الجامعية الصيفية في يكاترينبرغ".

هذا ومن المقرر أن تكون روسيا إحدى الدول المضيفة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم عام 2020، فيما تستضيف مدينة يكاترينبرغ الروسية الألعاب الجامعية الصيفية، المقررة عام 2023 المقبل.

وكان الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، قد أعلن في وقت سابق، فوز مدينة يكاترينبورغ بحق استضافة الألعاب الجامعية الصيفية لعام 2023.

وأعلنت نائب مدير عام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، مارغارينا باخنوتسكايا، في وقت سابق، اليوم، أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، قررت منع روسيا من تنظيم البطولات الدولية الكبرى لمدة 4 سنوات أو الترشح لتنظيمها. كما أفادت تقارير بمنع الرياضيين الروس، أيضًا، من المشاركة في الألعاب الأولمبية.