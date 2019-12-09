رئيس الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن: لدينا حجوزات بمليارات الدولارات

أعلن رئيس الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن ( "أو إس كا")، أليكسي رحمانوف، اليوم الإثنين، بأن الشركة تمتلك محفظة حجوزات عسكرية للتصدير بعدة مليارات من الدولارات.

موسكو - سبوتنيك. وقال رحمانوف للصحفيين: "محفظة الحجوزات للشركة المتحدة لبناء السفن للأسواق الخارجية، في سياق التعاون العسكري التقني... لا يُسمح بالإعلان عن مجموع المبلغ، ولكنه بعدة مليارات من الدولارات".

وتعتبر الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن "أو إس كا" أكبر شركة لبناء السفن في روسيا، تأسست في 2007 وملكية 100% من أسهم الشركة تعود للملكية الفيدرالية للدولة. ويدخل ضمن الشركة القابضة نحو 40 شركة ومؤسسة صناعة. وتم توحيد معظم المجمع المحلي لبناء السفن في إطار الشركة .

ويذكر في هذا السياق، أن عشر شركات من المجمع الصناعي الدفاعي الروسي دخلت ضمن أفضل 100 مصنع للأسلحة في العالم لعام 2018، وفقا لترتيب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وحلت شركة بناء السفن المتحدة الروسية ( "أو إس كا") في المرتبة الـ18 عالمياً.