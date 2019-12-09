مدفيديف يقر بوجود مشاكل كبيرة بموضوع تعاطي المنشطات في روسيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الإثنين، بأنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل كبيرة بموضوع تعاطي المنشطات في المجتمع الرياضي الروسي.

موسكو- سبوتنيك. وقال مدفيديف، خلال لقاء مع نواب، معلقاً على قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، فيما يتعلق بروسيا: "من المستحيل تجاهل قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اتجاه رياضينا. لن أجري تحليلاً مفصلاً الآن؛ منذ وقت ليس ببعيد، أثناء حديثي في مقابلة، قلت إنه من الواضح في هذه الحالة بأنه في الجانب الروسي، أقصد في مجتمعنا الرياضي، هناك مشاكل كبيرة مع المنشطات حتى الآن، وهذا لا يمكن إنكاره".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قررت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية لمدة 4 سنوات، بحسب ما أفادته وكالة "فرانس برس".

وأعلنت نائبة مدير عام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، مارغارينا باخنوتسكايا، اليوم، أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قررت منع روسيا من تنظيم منافسات دولية كبرى لمدة 4 سنوات، أو حتى الترشح لتنظيمها.

وأضافت بأنه يمكن السماح للرياضيين والمدربين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية في حال أثبتوا عدم انتهاكهم لقواعد الامتثال لمكافحة المنشطات العالمي.