بدء لقاء قادة "رباعية نورماندي" في قصر الإليزيه

باريس - سبوتنيك وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" من مكان اللقاء، يجلس على يمين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى يساره تجلس المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غربي فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر أبريل/ نيسان من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع بأوكرانيا في شهر فبراير/ شباط، من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 آلف من المواطنين. كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها، بما في ذلك وفي إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للحد من تصاعد الأزمة، بما في ذلك وإقامة الهدنة. إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع رغم عقد عدد من اتفاقات الهدنة بينهما.