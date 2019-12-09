بوتين يؤكد أن لقائه مع زيلينسكي جرى بشكل جيد

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن اجتماعه مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سار على ما يرام، وأنه مسرور من اللقاء.

باريس- سبوتنيك. قال بوتين للصحفيين رداً على سؤال حول أجواء اللقاء الثنائي مع زيلينسكي: "جيد، (وأنا) سعيد".

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" قبل قليل بأن المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والتي استمرت ساعة واحدة و 20 دقيقة، في باريس، قد انتهت، وبأنه من المتوقع بعد هذا الاجتماع الثنائي، أن يتوجه جميع قادة "رباعية نورماندي" إلى مؤتمر صحفي مع الصحفيين والإفصاح عن النتائج.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بداية الشهر الجاري، أن العمل جار من أجل عقد لقاء منفصل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في العاصمة الفرنسية باريس، خلال قمة "نورماندي" في الـ 9 من ديسمبر/ كانون الأول 2019.

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا