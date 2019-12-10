بوتين: طلبنا من ألمانيا تسليم مخطط تفجير محطة مترو في موسكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ناشدت ألمانيا لتسليمها مخطط تفجير محطة مترو في موسكو، لكن لم يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الصدد.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي: "أثار الجانب الروسي عدة مرات مع الزملاء الألمان قضية تسليم هذه المجرم، وهو قاتل. لسوء الحظ لم نجد تفاهما متبادلا بهذا الصدد".

وأشار بوتين إلى أن المواطن الجورجي الذي قتل في برلين كان متشددا، وكان أحد منظمي التفجيرات في مترو موسكو.

يتبع...