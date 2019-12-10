مستعد للثوران...فيديو مذهل لبركان في روسيا من الأعلى

بدأت في فوهة بركان أفاتشا، انبعاثات بخار الغاز النشطة، التي قد تدل على استعداده للثوران. ومع ذلك، أشار المتخصصون في معهد علم البراكين والزلازل(إيفيس)، فإن النشاط في بركان أفاتشا هو مظهر طبيعي ولا يمكن أن يكون دليلًا لا لبس فيه على استعداد ثورانه.

وقال ألكسي أوزيروف، مدير المعهد بحسب قناة "زفيزدا" الروسية: "لا يمكن أن يكون هذا نذيرًا واضحًا لثوران وشيك. ولكن إذا ظهرت شقوق جديدة على منحدر أفاتشا، وزيادة النشاط، وسقوط الرماد، سيزداد استهلاك الغاز البركاني، حينها سيكون من المتوقع حدوث ثوران بركاني".

يظهر في الفيديو كيف يخرج البخار الكثيف الأبيض من أطراف الفوهة، الذي يشبه الغيوم، وتشكل شكلا عموديا على البركان.

في وقت سابق، أفيد أنه تم تسجيل ومضات مشرقة في فوهة بركان أفاتشا على بعد حوالي 30 كيلومترا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

أوصت وزارة الطوارئ بعدم زيارة البركان في الأشهر المقبلة بسبب الاحتمال الكبير لثوران البركان.