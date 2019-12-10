الأمن الروسي يقوم بتصفية 9 من قادة الإرهابيين واعتقال 41 مسلحا هذا العام

أعلن مدير الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الأمن الروسي قام بتصفية 9 من قادة الإرهابيين واعتقال 41 مسلحاً منذ بداية العام.

موسكو- سبوتنيك. وقال بورتنيكوف خلال جلسة لجنة مكافحة الإرهاب في موسكو: "خلال عمليات مكافحة الإرهاب والفعاليات العملياتية التشغيلية، تم تصفية 32 مسلحاً، بما فيهم 9 قادة، واعتقال 41 قائد عصابة، و241 مسلحاً و606 من أنصارهم".

وأعلن مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن الأمن الروسي أحبط عمل 78 خلية تابعة للمنظمات الإرهابية الدولية، كانت تخطط لهجمات إرهابية على عدد من المنشآت.

وقال بورتنيكوف خلال جلسة لجنة مكافحة الإرهاب في موسكو: "تم إحباط عمل 78 خلية تابعة للمنظمات الإرهابية الدولية خطط أعضاؤها لشن هجمات إرهابية على منشآت اجتماعية وهجمات على ضباط إنفاذ القانون وجرائم إرهابية أخرى".

وكان قد أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، في وقت سابق، عن القبض على اثنين من القادة الإرهابيين التابعين لتنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي المحظور في روسيا، في مدينتي موسكو وتشيلابينسك.