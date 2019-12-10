" الإرهاب الهاتفي"... إبلاغات مجهولة عن تلغيم 25 محطة مترو في موسكو

أفاد مصدر في هيئات طوارئ العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، بورود إبلاغات تلغيم 25 محطة مترو في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وردت إبلاغات مجهولة المصدر حول تلغيم 25 محطة مترو".

وأشار إلى أن المترو يعمل بشكل طبيعي ويجري التحقق من التهديدات. ولم تُذكر أسماء هذه المحطات.

وتستمر موجة الإرهاب الهاتفي الحالية لمدة أسبوعين، وتستهدف غالباً محاكم موسكو وسان بطرسبورغ بشكل يومي. ولم تجد الهيئات المختصة مواد متفجرة خلال تفتيشها لهذه المباني.