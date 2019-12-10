حجب أكثر من 50 ألف صفحة إلكترونية تروج للإرهاب في روسيا عام 2019

أعلن ممثل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف اليوم الثلاثاء، أنه تم حجب أكثر من 50 ألف صفحة إلكترونية تروج للإرهاب في روسيا في عام 2019.

موسكو- سبوتنيك. وقال بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: "إن التفاعل الفعال بين هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية "روس كوم نادزور" ووكالات إنفاذ القانون قد سمح بزيادة مستوى حماية الفضاء الإعلامي ووقف نشر المعلومات التي تروج لأنشطة التنظيمات الإرهابية الدولية في أكثر من 50 ألف صفحة ويب".

وتشكل ظاهرة الإرهاب الدولي خطرا جسيما على البشرية بأسرها، حيث يسعى مبعوثو تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا والمدرج على قائمة الإرهاب الدولية) والتنظيمات الإرهابية الأخرى لتجنيد الشباب للانضمام إلى صفوفها عبر الترويج من خلال الشبكات الإلكترونية، بهدف تشكيل خلايا في عدة دول لمواصلة النشاط الإرهابي، ما يستدعي التنسيق المستمر بين الهيئات الأمنية للدول المستهدفة لإحباط هذا النشاط وإنقاذ البشرية من هذه الآفة.