شركة "ميغ" تصنع طائرات مسيرة سريعة

وتشارك شركة "ميغ" للطائرات في هذا العمل.

وقال جهاز الإعلام التابع لشركة "ميغ" إن الشركة تقوم بصنع طائرات مسيرة جديدة تتميز بسرعتها. كما تتميز الطائرات التي تصنعها شركة "ميغ" بكفاءة قتالية عالية.

وأشار جهاز الإعلام إلى أن الطائرات المسيرة السريعة التي تصنعها شركة "ميغ" يمكن استخدامها مع مقاتلات "ميغ-35" والطائرات الأخرى.

وقد بدأت القوات الجوية الروسية تتعلم تشغيل مقاتلات "ميغ-35". وبنفس الوقت تقوم الشركة بتحديث المقاتلات الاعتراضية "ميغ-31". ونوه مسؤول إعلامي في شركة "ميغ" إلى عدم وجود المثيل لطائرة "ميغ-31" في العالم.