بيسكوف: بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان قريبا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري قريبا، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول الوضع في ليبيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين، رداً على سؤال بهذا الصدد: "في الأيام المقبلة، ستجري هذه المحادثة الهاتفية، يتم الإعداد لها".

وأوضح بيسكوف أن موقف روسيا من هذه القضية [الأوضاع في ليبيا]معروف جيدا - تحتفظ موسكو بعلاقات مع جميع أطراف الخطاب السياسي والعسكري - السياسي الليبي، وتدعو إلى أن تُظهر أطراف النزاع رغبة بالتوصل إلى اتفاق.

وخلص المتحدث، بالقول: "ترحب روسيا بجميع المبادرات التي من شأنها أن تسهم في التوصل إلى تسوية في هذا البلد. في الواقع في كثير من النواحي، أسس هذه التسوية تم تقويضها بسبب الأعمال العسكرية المعروفة لتحالفات معروفة".

وكانت الأنباء قد أوردت، في وقت سابق، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن عن نيته مناقشة الوضع في ليبيا خلال محادثات هاتفية محتملة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع، وإقناعه بالتخلي عن دعم المشير، خليفة حفتر.