بوريل يعلق على موقف الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد روسيا

صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي لن يغير موقفه من العقوبات ضد روسيا حتى يتم حل الأزمة في أوكرانيا.

وقال بوريل اليوم الثلاثاء: "العلاقة مع روسيا تعتمد بشكل أساسي على إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا، وبدونه لن تكون هناك تغييرات في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا".

إلى جانب ذلك، أعرب عن أمله في أن تكون القمة التي عقدت في 9 كانون الأول/ ديسمبر "الخطوة الأولى نحو حل النزاع".

وأضاف بقوله: "يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لفرنسا وألمانيا في قمة نورماندي. نحن مقتنعون بأن الحل المستدام الوحيد للصراع لا يمكن أن يحدث إلا في إطار حوار بهذا الشكل".

في وقت سابق، قال بوريل أنه لا يوجد سبب للتخلي عن العقوبات المفروضة على روسيا من دون مقابل ملموس من جانب موسكو.