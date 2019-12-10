بوتين يؤيد معاقبة المسؤولين على "التصرفات الوقحة"

أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة مساءلة المسؤولين عن الإهانة والإساءة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة تعديل الإطار التنظيمي بما يخدم هذه الفكرة .

وقال بوتين اليوم الثلاثاء: "أؤيد هذه الفكرة تماما، إذا جاء شخص ما للعمل في هيئة حكومية أو بلدية وهو يتصرف بطريقة وقحة ويسيء إلى الناس، فهو لا يجب أن ينتمي إلى ذلك المكان".

وتابع بقوله: "كيف ننظم هذا في الإطار التنظيمي، دعونا نفكر".

ووفقا له، فإن قانون روسيا الجنائي يحتوي على بنود تتعلق بالإهانة، لافتا إلى ضرورة التفكير في كيفية إدخال التغييرات الصحيحة.

وفي مايو/ أيار الماضي، فتحت لجنة التحقيق تحقيقًا جنائيًا في تهجم رئيس منطقة شيرينسكي في منطقة خاكاسي، سيرغي زايتسيف على صحفي في قناة تلفزيون "روسيا 24".