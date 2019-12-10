لافروف: روسيا والولايات المتحدة تتعاونان بشأن ليبياوالتوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية مهمة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة تتعاونان بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن التعاون من أجل التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية أمر مهم

وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي، اليوم الثلاثاء: "تحدثنا عن بؤر التوتر الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهناك الكثير منها. على وجه الخصوص، في رأيي، لدينا مصلحة مشتركة في إجراء حوار وثيق حول التسوية الليبية. نحن نتعاون حول الوضع في اليمن. وبالطبع، من المهم للغاية أن نضع في اعتبارنا التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، التي تعاني من ركود علني وفي حالة حرجة".

كما دعا لافروف، نظيره الأميركي، مايك بومبيو، أن يتبنى بيان مشترك حول عدم السماح بنشوب حرب نووية.وقال"نعيد التأكيد أيضًا على المقترح، على غرار الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، إلى إصدار بيان على المستوى الرئاسي بشأن عدم السماح بنشوب حرب نووية".