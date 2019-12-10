لافروف: جميع مقترحاتنا حول مناقشة تدخلنا المزعوم في الشؤون الأمريكية لم تلق أي ردود أفعال

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن جميع مقترحات موسكو لمناقشة "التدخل الروسي" المزعوم في الشؤون الأمريكية الداخلية، لم تحصل على أي رد فعل من قبل واشنطن.

واشنطن - سبوتنيك. قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في واشنطن: "جميع التكهنات بشأن تدخلنا المزعوم في العمليات الداخلية في الولايات المتحدة لا أساس لها. لم نر أي حقائق تؤكد ذلك، ولم يقدمها لنا أحد، ربما لمجرد أنها غير موجودة".

وأضاف لافروف: "عبر القنوات التي كانت قائمة بين موسكو وواشنطن مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، طلبنا من شركائنا الأمريكيين عدة مرات إمكانية حل الشكوك التي تم التعبير عنها في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 وحتى تنصيب دونالد ترامب، ولم تكن هناك إجابات، ولم نلمس أي ردود أفعال من جانب واشنطن على جميع مقترحاتنا التي تقول أنه إذا كنتم تشكون فينا، فلنجلس ونتحدث، وتضعون الحقائق على الطاولة".

وأشار إلى أنه عندما بدأت التصريحات الأولى حول هذا الموضوع، كانت عشية الانتخابات الأمريكية في عام 2016.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا مستعدة لتقديم ضمانات للولايات المتحدة بعدم التدخل في شؤونها، ولكن واشنطن ترفض أن تفعل الشيء نفسه.

قال مصدر دبلوماسي في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين: "نحن على استعداد لتقديم ضمانات مرة أخرى، وحتى في 7 حزيران/ يونيو 2018، قدمنا مسودة بهذا الشأن إلى وزارة الخارجية.

لكن واشنطن رفضت تقديم وعود، بحجة أن قانون هلسنكي لعام 1975 يسمح لهم بتعزيز الديمقراطية في روسيا".